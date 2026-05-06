В Берлине вводят запреты на советскую символику 8–9 мая

Полиция Берлина распорядилась ограничить использование советской и российской символики 8 и 9 мая. Запреты будут действовать в районах трех мемориалов — в парках Трептов, Тиргартен и Шёнхольцер-Хайде. Ограничения вступают в силу с 06:00 8 мая и продлятся до 22:00 9 мая.

Как сообщает ТАСС, под запрет попали военная форма и знаки отличия, георгиевские ленты, а также флаги СССР, России, Беларуси, Чечни, ДНР и ЛНР. Нельзя будет демонстрировать символы «V» и «Z», портреты руководителей этих государств и любые знаки, выражающие одобрение действий России на Украине. Также запрещено исполнение российских военных маршей, включая песню «Священная война».

Данные меры распространяются на всех лиц в зонах ограничений. Исключение сделано только для дипломатов, официальных делегаций и ветеранов Великой Отечественной войны. Ветеранам разрешено носить форму и ленты, а элементы флагов допускается использовать исключительно как часть цветочных корзин или венков.

Подобные ограничения в местах расположения советских мемориалов в столице Германии уже применялись полицией в прошлом году. Те правила также касались демонстрации флагов, лент и исполнения военных песен.