Трамп поставил Ирану жесткий ультиматум

США начнут атаковать Иран сильнее, чем это было ранее, если Тегеран не согласится на условия сделки об урегулировании конфликта. С таким ультиматумом выступил американский лидер Дональд Трамп в своем аккаунте Truth Social.

«Если предположить, что Иран согласится выполнить достигнутые договоренности, что, возможно, является большим предположением, то уже легендарная [военная операция] "Эпическая ярость" закончится (...). Если же они не согласятся, то начнутся бомбардировки, и, к сожалению, они будут гораздо более масштабными и интенсивными, чем раньше», — пригрозил президент США.

Также Трамп добавил, что если Тегеран пойдет на сделку с Вашингтоном, то американская блокада Ормузского пролива будет снята, и морской путь будет открытым для всех, включая саму Исламскую Республику.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Белый дом уверен в наступлении «самого близкого момента» для заключения соглашения с Ираном об окончании боевых действий.