Евросоюз оказался в «драматической ситуации», в которой он либо наносит поражение России, либо будет превращаться в провинцию, повторяя судьбу поздней Римской империи. Такое мнение в эфире радио «Комсомольская правда» высказал доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

Ранее в Ереване состоялся саммит, в котором вместе с членами ЕС приняли участие государства, не входящие в объединение. В частности, столицу Армении посетили представители Украины, Великобритании, Грузии, Молдавии и Канады. В ходе встречи в Ереване Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины могут нанести удар по параду Победы в Москве.

По мнению профессора кафедры политической теории МГИМО Кирилла Коктыша, главной целью мероприятия стало «демонстративное оскорбление России», как со стороны Украины, так и со стороны Британии.

«России дали понять, что ее не оставят в покое. Что украинская кампания не станет концом. Это демонстрация того, что Евросоюз в любом качестве, с США, без США, готов противостоять России», — пояснил он.

Политолог отметил, что сейчас для Евросоюза «ситуация достаточно драматичная»: либо он сможет нанести поражение России и получит «дармовые ресурсы», либо будет превращаться в провинцию, повторяя судьбу поздней Римской империи.

Также на саммите в Ереване были приняты чисто «декларативные» решения, обратил внимание доктор политических наук.

«Здесь тот случай, когда само событие и стало тем месседжем, который нужно было услышать. И не так важно, что говорили, а важно, где собрались, и как именно это озвучили», — констатировал эксперт.

Напомним, что в начале 2025 года правительство Армении одобрило законопроект, инициирующий процесс вступления страны в ЕС. Также Ереван и Евросоюз начали переговоры о безвизовом режиме.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в начале апреля 2026-го премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван знает о несовместимости членства в ЕС и ЕАЭС. По его словам, пока есть возможность «совмещать эти повестки», Армения будет это делать.