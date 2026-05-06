СМИ: США заранее уведомили Тегеран об операции в Ормузском проливе

США заранее предупредили Иран о начале операции в Ормузском проливе.

Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

«Высокопоставленный чиновник администрации [президента США Дональда] Трампа в воскресенье проинформировал Иран о предстоящей операции США по проведению судов через Ормузский пролив и предостерег Тегеран от вмешательства», — говорится в публикации.

6 мая Трамп сообщал, что США прекратят проводить суда через Ормузский пролив до завершения переговоров с Ираном.

До этого верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи заявил, что Иран планирует и дальше управлять Персидским заливом и Ормузским проливом. По словам Хаменеи, Тегеран намерен обеспечивать безопасность без американского присутствия.

30 апреля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщила, что администрация Соединенных Штатов предложила другим странам присоединиться к новой коалиции по обеспечению судоходства через Ормузский пролив. По данным издания, государственный департамент направил информацию об этой инициативе в американские посольства и попросил сотрудников убеждать зарубежные правительства присоединяться к ней. Уточняется, что иностранным державам предлагается стать «дипломатическими и/или военными партнерами» США.