Вучич объяснил отказ вводить санкции против России

Президент Сербии Александр Вучич пояснил, что отказывается поддерживать антироссийские санкции, так как если он сделает это, то предаст душу сербского населения. Об этом он заявил в эфире Informer TV.

«Если бы мы ввели санкции против России, на улицу бы никто не вышел, а я бы стал [для Запада] самым демократическим президентом. Но я бы предал душу нашего народа», — сказал Вучич.

Он отметил, что, отказавшись от такого решения, показал свою готовность бороться за душу сербского народа.

Президент республики подчеркнул, что из-за его позиции страна потеряла много денег и упустила много возможностей.

Ранее Вучич заявил, что в Европе постепенно меняется отношение к переговорам с Россией.