Трамп сделал неожиданное предложение Китаю

Президент США Дональд Трамп проинформировал, что предложил Китаю использовать американскую нефть вместо энергоресурсов из стран Персидского залива и Ирана. Он намерен обсудить эту тему на предстоящей встрече с главой Поднебесной Си Цзиньпинем. Кроме того будет обсуждаться проблема войны в Иране. Об этом сообщает РБК.

Трамп признался, что США предложили Китаю направлять их нефтяные танкеры к берегам Соединенных Штатов вместо стран Персидского залива. Президент США сделал заявление в ответ на вопрос журналиста во время брифинга в Белом доме.

«Они имеют около 60% своей нефти из Ормузского пролива. Председатель КНР Си Цзиньпин ведет себя весьма уважительно. Китай не бросал нам вызов. Мы предложили отправить эти суда в Америку. Я предложил отправить их суда в Техас, Луизиану и на Аляску. Это совсем рядом с ними», — заявил Трамп.

Он также отметил, что на встрече с Си у него будет одна тема для обсуждения - это война на Ближнем Востоке.

Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина запланирована в Пекине 14 и 15 мая. Американского президента будет сопровождать первая леди Мелания Трамп. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что после поездки Трампа в Китай Си вместе со своей супругой Пэн Лиюань приедет с ответным визитом в США.