Президент одной страны досрочно уехал из Армении

Президент Румынии Никушор Дан досрочно уехал из Армении из-за отставки правительства в его стране. Об этом сообщает Observator News.

Напомним, что Дан посетил Армению для встречи Европейского политического сообщества. В это время парламент Румынии проголосовал за вотум недоверия кабинету министров, после чего председатель сената объявил о роспуске румынского правительства.

Ожидается, что правительство Румынии временно продолжит работу в качестве органа с ограниченными полномочиями. По закону новое правительство должно быть сформировано в течение следующих 45 дней.

