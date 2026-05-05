Хегсет: прохода через Ормузский пролив ожидают сотни судов
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что сейчас прохода через Ормузский пролив ожидают сотни судов. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Хегсета, такое количество кораблей находятся в очереди на проход с помощью операции США «Проект Свобода». Он уточнил, что США и страны-партнеры держат с этими кораблями связь, а также общаются с судоходными компаниями и страховщиками.
Хегсет также добавил, что Белый дом хотел бы, чтобы «Проект Свобода» оставался мирной операцией, но США готовы защищать «своих людей и свою миссию».
«Мы предпочитаем, чтобы это была мирная операция, но готовы без колебаний защищать наших людей, наши корабли, наши самолеты и эту миссию», — заявил он.
«Проект Свобода» — инициатива президента США Дональда Трампа по выводу судов в Ормузском проливе. По его словам, в ходе операции американские корабли будут сопровождать торговые суда, заблокированные в Персидском заливе.