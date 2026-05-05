Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что сейчас прохода через Ормузский пролив ожидают сотни судов. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Хегсета, такое количество кораблей находятся в очереди на проход с помощью операции США «Проект Свобода». Он уточнил, что США и страны-партнеры держат с этими кораблями связь, а также общаются с судоходными компаниями и страховщиками.

Хегсет также добавил, что Белый дом хотел бы, чтобы «Проект Свобода» оставался мирной операцией, но США готовы защищать «своих людей и свою миссию».

«Мы предпочитаем, чтобы это была мирная операция, но готовы без колебаний защищать наших людей, наши корабли, наши самолеты и эту миссию», — заявил он.

«Проект Свобода» — инициатива президента США Дональда Трампа по выводу судов в Ормузском проливе. По его словам, в ходе операции американские корабли будут сопровождать торговые суда, заблокированные в Персидском заливе.