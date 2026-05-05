Конкурент Кличко подал в отставку

Глава Киевской городской военной администрации (ГВА) Тимур Ткаченко написал заявление об увольнении.

Об этом сообщает издание «Новости.Live».

«Тимур Ткаченко написал заявление об увольнении с должности главы КГВА. (...) [Его] назначили начальником киевской городской военной администрации 31 декабря 2024 года», — указано в сообщении.

Отмечается, что ему уже ищут кандидата на замену.

В декабре прошлого года Ткаченко заявил, что готовит заявление против мэра Киева Виталия Кличко. Тогда он также раскритиковал власти Киева, обвинив их в безответственности.