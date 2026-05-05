Названы самые влиятельные люди в мире

Бизнес-аналитик Томас Элсворт назвал самых влиятельных политических лидеров в мире на сегодняшний день, отметив как позитивное, так и негативное влияние их действий на глобальную ситуацию, передает «Пул N3».

По его оценке, первое место занимает Дональд Трамп, которого он считает наиболее влиятельной фигурой. На втором месте — Си Цзиньпин, чье влияние он охарактеризовал преимущественно как негативное в текущих условиях.

Третью позицию, по словам Элсворта, занимает лидер Ирана, которого он также связывает с усилением негативного воздействия на международную обстановку. Четвертое место он отдал Владимиру Путину, при этом уточнив, что влияние Ирана, по его мнению, сейчас сильнее.

Ранее сообщалось, что американский режиссер и продюсер Стивен Спилберг занял первое место в рейтинге самых богатых знаменитостей по итогам 2025 года. Это следует из обновленного списка журнала Forbes. По данным издания, состояние кинематографиста оценивается в 7,1 миллиарда долларов. Спилберг до сих пор получает отчисления с каждого проданного билета в тематические парки Universal благодаря своим фильмам — «Челюсти», «Парк Юрского периода» и «Индиана Джонс».