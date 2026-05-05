Трамп заявил о потере территорий Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина продолжает терять территории, сообщает Salem News Channel.

В интервью американский лидер отметил, что боевые действия продолжаются, а ситуация на фронте остается сложной для Киева.

Трамп также охарактеризовал президента Украины Владимир Зеленский, указав на его политические качества, и подчеркнул, что США заинтересованы в мирном урегулировании конфликта.

По его словам, Украина продолжает вести боевые действия благодаря поставкам вооружений, которые поступают через страны НАТО.

Американский президент обозначил позицию Вашингтона, связав дальнейшее развитие ситуации с вопросами военной поддержки и дипломатического урегулирования.

Заявления Трампа прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий в США о масштабах военной помощи Украине и возможных сценариях завершения конфликта.