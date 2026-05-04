Стармер пригрозил Трампу и обратился к Европе

Страны Европы должны сообща реагировать на давление со стороны администрации президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. К этому призвал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, пишет The Guardian.

Политик выступил на саммите Европейского политического сообщества в Ереване.

«Мы не можем отрицать тот факт, что ряд альянсов, на которые мы полагались, находятся не на том месте, на котором нам хочется. В альянсах больше напряженности, чем должно быть», — посетовал Стармер.

По его словам, «очень важно, чтобы мы реагировали на это вместе как группа стран». В последние недели Трамп неоднократно выражал сомнения в целесообразности членства США в НАТО. Он критиковал государства-члены альянса. В частности, Британию.

Ранее сообщалось, что Кир Стармер допустил трагическую ошибку, закрыв нефтяные месторождения в Северном море. Об этом заявил Дональд Трамп. Глава Белого дома в этой связи обратил внимание на высочайшие цены на электроэнергию в Британии. Он также отметил, что Стармер допустил «трагическую ошибку в области иммиграции».