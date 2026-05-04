В Ереване начались переговоры Пашиняна с Зеленским

Премьер-министр Армении Никол Пашинян начал переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским В Ереване. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба Пашиняна.

«Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским», — говорится в посте.

В понедельник, 4 мая в Ереване пройдет саммит Европейского политического сообщества.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян 1 апреля провели «жесткий» разговор за закрытыми дверями в Кремле.

Как отмечается, Москва по итогам встречи в Кремле сочла невозможным достичь каких-либо договоренностей с Пашиняном. Поэтому было принято решение о практических шагах, отметили журналисты. В частности, в материале упоминается запрет на въезд в Россию бизнесменам, представителям крупных компаний и даже культурных организаций, связанных с властью Пашиняна. Какие-либо подробности, почему было принято такое решение, авторы материала не приводят.