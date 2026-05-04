Маск подал в суд на Еврокомиссию

Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, подал иск в суд Евросоюза. Техномагнат потребовал отменить решение Еврокомиссии по делу против соцсети X, говорится в публикации в официальном журнале ЕС.

В документе отмечается, что с аналогичным иском обратилась в инстанцию и компания X.AI Holdings.

Оба исковых заявления были поданы одновременно, 16 февраля 2026 года, зарегистрированы как дела T-120/26 и T-121/26, направлены на полную или частичную отмену решения Еврокомиссии.

Вместе с тем, публикация состоялась только 4 мая, что обусловлено особенностями процедуры раскрытия информации о судебных разбирательствах.

Истцы напомнили, что 5 декабря 2025 года Еврокомиссия наложила штрафы на Х, обвинив соцсеть в нарушении DSA.

По их мнению, чиновники Еврокомиссии незаконно возложили ответственность на X.AI Holdings и Илона Маска, неправомерно применили концепцию «единого экономического субъекта».

Ранее сообщалось, что официальные лица Германии, Великобритании, Бразилии неоднократно критиковали соцсеть X, призывали к мерам против нее и ее владельца.

Кроме того, французский евродепутат Аврора Лалюк подала жалобу против Х в управление французского медиарегулятора Arcom. Она объяснила свой шаг тем, что подозревает Маска в манипулировании алгоритмами сервиса.