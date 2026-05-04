В Германии захотели создать собственные ракеты Tomahawk вместе с Украиной

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер призвал Европу совместно с Украиной создать аналог американских ракет Tomahawk. Его слова приводит телеканал ARD.

Комментируя отказ США разместить в Германии дальнобойные ракеты Tomahawk, он призвал Европу срочно разработать собственную альтернативу.

"Выход заключается в том, чтобы разработать нечто подобное совместно с Украиной, чтобы к 2030 году такие системы уже были в наличии", – сказал Кизеветтер.

Политик заявил, что отказ США от размещения на территории Германии американских ракет является гораздо более серьезным вызовом, чем анонсированное сокращение американского контингента на 5000 человек. По мнению парламентария, отказ от "конвенционного довооружеения" посылает неправильный сигнал президенту России Владимиру Путину.

В начале мая президент США распорядился вывести из Германии 5 тыс. американских военнослужащих. Как уточнили в Пентагоне, решение было принято по итогам "тщательного анализа дислокации сил" США в Европе. Однако американские СМИ связали этот шаг с охлаждением отношений с европейскими союзниками и с размещением части перебрасываемых сил в Индо-Тихоокеанском регионе.