Зеленский объявил режим тишины

Владимир Зеленский отреагировал на заявление Минобороны РФ о перемирии в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В своем Telegram-канале он заметил, что вводит режим тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая.

© Скриншот

Украинский лидер пожаловался, что Москва не обращалась к Киеву с официальным предложением о прекращении огня на 9 мая.

По его словам, о перемирии заявлялось только в массмедиа и российских социальных сетях.

В связи с этим, Киев объявляет о режиме тишины, начиная с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Он добавил, что за сутки реалистично обеспечить наступление тишины.

Зеленский подчеркнул, что Украина будет действовать зеркально, в зависимости от того, что будет происходить на линии противостояния.