Израиль предупредили об ударах «в больное место»

Жители Израиля все громче выражают недовольство чередой военных кампаний правительства и организовывают необычные акции, которые «бьют прямо в больное место». Об этом заявил aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев.

Ранее министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир получил в подарок на свой юбилей торты, украшенные виселицами и оружием. Такие подарки, по данным СМИ были сделаны в знак признания его заслуг в принятии спорного закона о смертной казни для террористов.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Перенджиев обратил внимание на то, что ведение Израилем военных действий, в том числе против Ливана и Ирана, вызывает протест внутри общества, так как люди устали от конфликтов.

«А постоянное закручивание гаек в политическом пространстве лишь усиливает недовольство. В израильском, вернее, я бы сказал, еврейском сообществе традиции свободы развиты очень серьезно, и терпеть такое общество не намерено. Вот и появляются не обычные протесты, а акции, которые бьют прямо в больное место», — пояснил эксперт.

По его словам, скандал с тортом, украшенным виселицей, который подарила министру его жена, говорит о глубоком противостоянии внутри израильского общества, приобретшем вдруг гораздо более серьезный характер, перейдя внутрь семейных отношений.

«Протестные силы хотят показать высокопоставленным должностным лицам в Израиле, что могут достать их везде и всюду. И еще не факт, что только через жен. Может быть, через других близких, а может, и через охрану. Думать, что ты закрыт от общества и находишься в полной безопасности — нет, этот случай демонстрирует обратное», — констатировал политолог.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как США и Израиль начали 28 февраля военную операцию против Ирана. Также Армия обороны Израиля объявила о начале «наступательной кампании» против «Хезболлы» в Ливане.

На этом фоне израильский парламент одобрил законопроект о введении смертной казни для террористов через повешение. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, активно поддержавший закон, отметил, что казнить будут и граждан страны, если они совершат соответствующие преступления.