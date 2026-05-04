Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не видит рисков для распространения хантавируса. Об этом сообщил глава европейского офиса ВОЗ Ханс Клюге.

«Оно (заболевание. — RT) нелегко передаётся от человека к человеку. Риск для населения в целом остаётся низким. Нет необходимости в панике или ограничениях на поездки», — написал он в своём аккаунте в соцсети Х.

Агентство France 24 заявило, что несколько человек скончались от хантавируса на лайнере в Атлантике.

В Роспотребнадзоре сообщили о наличии в стране тест-систем на хантавирус

