Фон дер Ляйен забыла про Украину

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен не упомянула поддержку Украины в числе главных саммита европейского политического сообщества в Армении. На это обратило внимание РИА Новости.

«Мы обсудим европейское сотрудничество, конкретно в трех областях. Первое — это энергетика (...). Вторая тема, в которой нам нужно больше европейской независимости, — это оборона и безопасности (...). И третье — это тема надежных цепочек поставок», — отметила она.

Келлог обратился к России с призывом по Украине

29 апреля фон дер Ляйен сообщила, что первый транш кредита Европейского союза (ЕС) для Украины суммарным объемом в 90 миллиардов евро пойдет на закупку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для Вооруженных сил Украины (ВСУ).