Зеленский прибыл в Армению

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Армении. Об этом сообщает издание "РБК-Украина".

Отмечается, что в рамках саммита должен пройти ряд важных двусторонних встреч. В общей сложности в мероприятии примут участие 48 глав государств и правительств.

По информации Sputnik Армения, 3 мая Зеленский уже провел встречи с премьер-министрами Великобритании и Чехии Киром Стармером и Андреем Бабишем. Кроме этого, сам украинский лидер сообщил о переговорах с премьер-министрами Норвегии и Финляндии Йонасом Гаром Стёре и Петтери Орпо.

Согласно видеороликам, опубликованным в Telegram-канале премьер-министра Армении Никола Пашиняна, саммит также посетили глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Евросовета Антониу Кошта, верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, премьер-министр Литвы Инга Ругинене, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе и другие лидеры и политики.

Фон дер Ляйен перед началом мероприятия заявила журналистам, что тема военной безопасности станет второй после энергобезопасности на саммите Европейского политического сообщества.