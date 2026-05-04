В Чехии раскрыли, что «удивило» Европу

В Европе удивляются тому, сколько всего производят из нефти и газа. Об этом в интервью телеканалу TV Nova заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

В конце апреля Бабиш посетил Азербайджан, Казахстан и другие страны Центральной Азии. В интервью он отметил, что на фоне происходящего в Ормузском проливе главной темой переговоров с азербайджанскими властями были поставки газа.

«Европа удивлена, что асфальт делают из нефти. Представьте себе. А полистирол, пластмассы и даже удобрения делают из газа. Они это открывают», — заявил политик.

Он подчеркнул, что Чехия должна быть уверена в том, что у нее есть доступ к этим ресурсам.

Ранее Бабшин призвал Европу начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Он считает, что странам Евросоюза необходимо восстановить прямой диалог с Москвой.