Зеленский в Ереване провел переговоры с премьером Чехии

Владимир Зеленский в Ереване провёл переговоры с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

© Global look

Об этом глава киевского режима написал в Telegram-канале.

«Мы подробно обсудили двусторонние направления наших отношений — у нас есть возможности для укрепления сотрудничества», — говорится в сообщении.

Зеленский назвал встречу продуктивной.

Ранее он заявил, что в ходе встречи в Ереване с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре попросил у него газ для следующей зимы.