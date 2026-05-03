Зеленский в Ереване провел переговоры с премьером Чехии

Зеленский в Ереване провёл переговоры с премьером Чехии
Владимир Зеленский в Ереване провёл переговоры с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.
Об этом глава киевского режима написал в Telegram-канале.
«Мы подробно обсудили двусторонние направления наших отношений — у нас есть возможности для укрепления сотрудничества», — говорится в сообщении.
Зеленский назвал встречу продуктивной.
Ранее он заявил, что в ходе встречи в Ереване с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре попросил у него газ для следующей зимы.