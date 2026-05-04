Принц Гарри снова разозлил принца Уильяма

В Австралии завершился частный четырехдневный тур принца Гарри и Меган Маркл, который окончательно рассорил его со старшим братом, принцем Уильямом. Об этом сообщает Page Six.

Поездка принца Гарри пришлась на первую половину апреля: пара посетила Мельбурн, Канберру и Сидней. Он и Меган Маркл встречались с ветеранами и детьми в больницах. По данным инсайдеров, все это сильно разозлило принца Уильяма, который счел происходящее «квазикоролевским турне», поскольку принц Гарри и Меган уже шесть лет как отошли от дел и переехали в США.

Главным же камнем преткновения стало заявление самого принца Гарри. 16 апреля во время одного из выступлений он признался, что после смерти принцессы Дианы в 1997 году сказал себе: «Я не хочу этой работы. Мне не нравится эта роль». Для Уильяма, который якобы изначально относился к своему долгу перед короной с предельной серьезностью, это заявление, по словам инсайдеров, стало последней каплей.

В королевском дворце уже опасаются предстоящего летнего сезона. В июне на свадьбе Питера Филлипса, сына принцессы Анны и кузена принцев, братья впервые за долгое время окажутся в одном помещении. В кулуарах уже поговаривают, что это может привести к публичному скандалу. Принц Гарри и принц Уильям не общались с августа 2024 года.

Ранее Меган Маркл назвала себя самым затравленным человеком в мире на встрече со студентами в Австралии. Она пожаловалась, что про нее каждый день пишут и говорят гадости уже 10 лет.