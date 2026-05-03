Лидеры стран ЕС соберутся на следующей неделе в Ереване

На следующей неделе (4-5 мая) в Ереване пройдут саммит Европейского политического сообщества и первый двусторонний саммит ЕС - Армения. Как ожидается, на эти мероприятия в столицу закавказской республики съедутся лидеры более 40 стран Европы.

Правда, канцлер ФРГ Фридрих Мерц там не появится. Как заявили в правительстве Германии, у него другие планы на эти дни. Он не сможет совершить поездку в связи с другими обязательствами, - цитирует официального представителя кабмина ФРГ агентство DPA.

А вот у президента Франции Эмманюэля Макрона на эти дни, наоборот, запланирован госвизит в Армению.

Стоит отметить, что саммиты Европейского политического сообщества - это дискуссионная площадка, на которой европейские руководители встречаются со своими союзниками. Часто это происходит в преддверии выборов в стране, принимающей данное мероприятие. Армения не стал исключением. 7 июня в стране пройдут парламентские выборы, опросы потенциального победителя не могут выявить. И лидеры ЕС явно попробуют поддержать проевропейские силы в республике.

Саммит Европейского политического сообщества плавно перетечет в первый в истории саммит Армения - ЕС, в повестке которого значатся вопросы либерализации визового режима, цифровой безопасности и энергетики, обсуждение возможной заявки Еревана на членство в Евросоюзе. Впрочем, как проинформировали в Брюсселе, будут затронуты и другие актуальные международные темы, в частности, украинский конфликт, война в Иране, вопросы создания глобальных транспортных коридоров.