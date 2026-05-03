В Китае восхитились благородным поступком Путина

Пользователи китайских соцсетей восхитились благородным поступком президента РФ Владимира Путина, укрывшего спутницу зонтом от снега. Об этом пишет «Комсомольская правда».

По данным газеты, российский лидер нанес визит в Национальный медицинский исследовательский центр имени Пирогова в Москве. Его сопровождали члены кабмина, в том числе замглавы правительства РФ Татьяна Голикова.

Когда пошел сильный мокрый снег, Путин раскрыл большой черный зонт и укрыл им стоявшую рядом Голикову.

Российские журналисты опубликовали ролик в интернете, он получил широкое распространение в соцсетях, в том числе, китайских.

Пользователи оставили под ним большое количество положительных эмоций, лайков, восхищенных комментариев.

Многие подписчики заметили, что мужчинам следует брать пример с президента России, учиться у него галантному обращению с дамами.