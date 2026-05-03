Мерц нагрубил больной раком избирательнице

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц во время встречи с избирателями нагрубил неизлечимо больной горожанке. Об этом пишет Bild.

По данным газеты, встреча прошла в четверг, 30 апреля, в Зальцведеле (Саксония-Анхальт). Одна из избирательниц взяла микрофон, рассказала, что у нее рак кожи четвёртой (высшей) стадии, и она едва может позволить себе похороны.

По ее словам, у граждан ФРГ вызывает недоумение то, что Берлин безжалостно урезает расходы на социальную сферу в целом, на здравоохранение и в тоже время пытается поднять зарплаты министров на 64 тыс. евро в год.

Журналисты заметили, что Мерц с трудом дождался, пока женщина закончит говорить. Он нахмурился и резко, жестко ответил ей.

В частности, категорически отверг ее слова — заявил, что никогда (слово «никогда» он повторил 5 раз подряд), никто и нигде не рассматривал вопрос о повышении окладов членов федерального правительства.

Авторы статьи уточнили, что две недели назад правительство рассмотрело законопроект, который предусматривал повышение зарплат министрам на 40 тыс. евро, а канцлеру — на 64 тыс. евро. По их данным, широкая огласка закона в СМИ привела к тому, что его не приняли.