Госсекретарь США Марко Рубио стал диджеем

Госсекретарь США Марко Рубио дополнил длинный список своих обязанностей в администрации Трампа, став диджеем.

Рубио, которого часто называют "секретарем всего", выполняет множество функций в Белом доме, занимая посты госсекретаря, советника по национальной безопасности и главного архивариуса Национального архива США.

Он стал первым американским госсекретарем, который также занимал пост советника по национальной безопасности со времен Генри Киссинджера во времена администрации Никсона, пишет The New York Post. Газета опубликовала видео с вечеринки, на которую Рубио пришел в футболке и джинсах, занял место за пультом диджея и прижал наушник к правому уху.

Госсекретарь отдыхал в ночном клубе Майами, где праздновали свадьбу десятки гостей, взявшись за руки и танцуя.

При этом NYP не уточнила, чья это свадьба.

Рубио - не единственный диджей в Белом доме. Президент США Дональд Трамп известен тем, что иногда становится "музыкантом" и подбирает треки во время вечеринок, которые проводятся на территории его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Трамп очень любит песню "YMCA" группы Village People, называя ее "веселым национальным гимном". Политик часто исполняет свой фирменный танец под этот диско-трек.

Недавно глава Белого дома признался, что его жена Мелания ненавидит, когда он танцует на публике.