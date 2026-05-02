Президентом Эстонии может стать противник НАТО и ЕС

Кандидатом в президенты Эстонии стал Март Хельме — политик, скептически настроенный к ЕС и НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление партии EKRE.

Март Хельме является вице-председателем оппозиционной Эстонской консервативной народной партии (EKRE). О его выдвижении стало известно в субботу, 2 мая.

Теперь кандидатуру Хельме предстоит утвердить на съезде 6 июня.

В интервью эстонским СМИ Хельме скептически отозвался о существующих западных блоках и альянсах.

«НАТО практически уже не существует. Наверное, будет новая НАТО какого-то другого формата — из Северных стран, Балтии и Польши. Что касается Евросоюза, то он, по-моему, тоже разваливается. Там не могут вести диалог ни с Китаем, ни с американцами, ни с Россией» — заявил политик.

Сейчас Хельме — единственный официально объявленный кандидат. В 2016 году он уже баллотировался в президенты в коллегии выборщиков, где получил 16 голосов.

Выборы президента Эстонии пройдут в сентябре 2026 года.