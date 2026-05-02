Украинцам предрекли «вотераут»

В случае ударов России по водной инфраструткуре Украины ее граждане могут остаться без воды. Об этом в интервью украинскому изданию «Телеграф» рассказал вице-президент водной ассоциации Украины Артем Шира.

По его словам, при таком сценарии некоторым городам грозит «вотераут» — полное отключение воды, что, отмечает Шира, гораздо хуже блэкаута — полного отключения электричества.

«Если говорить о Киеве — там несколько входов и разветвленные сети. Есть риск как бы почасовой подачи. Это не критично. А есть города с одним входом, например, Одесса. Просто одна труба в одном месте. Если туда прилетит ракета, проблемы не решить месяцами», — отметил он.

Ранее пленный военнослужащий 79-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины Владимир Линник поделился, что из-за плохого снабжения водой был вынужден пить мочу.