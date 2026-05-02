ОАЭ сняли все ограничения в своем воздушном пространстве

Власти Объединенных Арабских Эмиратов объявили о снятии ограничений в воздушном пространстве страны. Авиасообщение возвращается к обычному режиму, а ранее введенные меры предосторожности больше не действуют.

При этом в Главном управлении гражданской авиации подчеркнули, что продолжают круглосуточно следить за обстановкой, чтобы гарантировать высокий уровень безопасности полетов.

До этого рейсы в ОАЭ и из страны выполнялись по шести специально выделенным воздушным маршрутам. Иностранным авиакомпаниям для получения разрешений надо было подавать заявки с анализом возможных рисков. Кроме того, в аэропортах Дубая (DXB и DWC) действовал лимит: зарубежные перевозчики могли выполнять не более одного рейса в сутки.

Из России в ОАЭ пока летают только арабские авиакомпании, но в Министерстве транспорта РФ ранее заявили, что отечественные перевозчики вскоре тоже вернутся на линии. Росавиация разрешила им продавать билеты, и у «Аэрофлота» уже есть в продаже места в Дубай на рейсы с 1 июня.