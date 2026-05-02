Зеленский созвонился с Фицо

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Между нашими странами должны быть крепкие отношения, и мы оба заинтересованы в этом. Было важно услышать, что Словакия поддерживает членство Украины в Европейском союзе и готова поделиться своим опытом вступления в ЕС», — написал Зеленский.

Он поблагодарил Фицо за приглашение в Братиславу и позвал его посетить Киев.

«Мы также обсудили возможность личной встречи в ближайшее время. Наши команды займутся составлением графика», — заключил президент Украины.

В апреле Фицо заявил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным на торжествах по случаю Дня Победы в Москве. Позже премьер сообщил, что политики стран ЕС, критикующие его за встречи с Путиным, сами же расспрашивают его об их итогах, «приставая в туалетах в Брюсселе».