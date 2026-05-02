Запад в течение 12 лет молчит о случившемся в одесском Доме профсоюзов, демонстрируя солидарность с преступниками. Но преступления такого масштаба не имеют срока давности, их придется расследовать новой власти в Киеве. Об этом в годовщину трагедии заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, передает РИА Новости.

Азаров отметил, что в западных СМИ за 12 лет не было ни одного комментария по поводу трагедии.

«Молчат, как воды в рот набрали. Официальные лица уже поменялись пять раз — и тоже молчат, никто не вспоминает», — сказал экс-премьер.

По его словам, такое молчание говорит о солидарности тогдашних американских и европейских политиков с преступлением. Этим они «сами себя разоблачают».

Политик подчеркнул, что расследование трагедии в одесском Доме профсоюзов станет возможным, когда сменится режим в Киеве. Новая власть будет пытаться «освободить свое политическое настоящее» от такого страшного наследия. Политики Украины, не потерявшие совесть, будут настаивать на расследовании, поскольку срока давности в данном случае нет.

Азаров добавил, что новой власти придется расследовать и многие другие преступления, совершенные в Донбассе и Мариуполе.

Трагедия в одесском Доме профсоюзов произошла 2 мая 2014 года. Погибли 48 человек, более 250 пострадали.

Ранее председатель Совфеда Алевтина Матвиенко заявила, что отсутствие справедливого приговора убийцам безоружных людей стало отдельным преступлением против человечности.