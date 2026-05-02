Трамп сравнил действия США в Ормузском проливе с пиратством

Президент США Дональд Трамп сравнил американскую блокаду Ормузского пролива с пиратством. Слова главы Белого дома приводит The Independent.

«Мы захватили груз. Захватили нефть, очень прибыльный бизнес. Кто бы мог подумать, что мы, пираты, этим занимаемся? Мы вроде как пираты. Но мы не играем в игры», — сказал Трамп.

Трамп «переименовал» Ормузский пролив в «Пролив Трампа»

Ранее стало известно, что президент США собрался надолго заблокировать Ормузский пролив, надеясь, что это вынудит Иран отказаться от ядерной программы.