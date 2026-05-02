Трамп пригрозил захватом одной страны

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп пригрозил захватом Кубы. Об этом пишет РИА Новости.

Во время мероприятия во Флориде американский лидер также добавил, что к берегам острова будет направлен один из крупных военных кораблей, им, вероятно, станет самый большой в мире авианосец «Авраам Линкольн».

«Он [авианосец] подойдет, остановится примерно в 100 ярдах (около 91 метра — прим. «Ленты.ру») от берега, и они скажут: "Большое спасибо, мы сдаемся», — заявил Трамп.

