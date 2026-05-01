Президент США Дональд Трамп Джо Байден пришел и, как глупец, передал значительную часть запасов страны Украине.

«350 миллиардов долларов, которые он потратил — мы так не делаем. Все должны платить. Европейский союз платит нам, а Байден не получил ничего — вообще ничего», — сказал глава Белого дома.

Ранее сын американского лидера Дональд Трамп-младший заявил, что США должны расследовать помощь Украине во времена, когда президентом страны был Джо Байден.

До этого Трамп заявлял, что единственный документ, который его предшественник подписал лично, — это документ о помиловании сына Хантера Байдена.