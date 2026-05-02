США усилили санкционный режим в отношении одной страны

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает введение дополнительных санкций против Кубы. Указ опубликован на сайте Белого дома.

В нем говорится, что Соединенные Штаты «продолжают считать Кубу серьезной угрозой для американской нацбезопасности и внешней политики». Согласно документу, государственный секретарь США в координации с министром финансов имеет возможность вводить дополнительные санкции как против американцев, так и иностранцев, которые имеют отношение к работе ряда сфер экономики Кубы. В указе упоминаются оборона, добыча полезных ископаемых, энергетика, металлургия, финансовые услуги.

Также допускается принятие ограничительных мер в отношении «иностранных финансовых структур», если выяснится, что они принимали участие в транзакциях лиц, подпадающих под новый санкционный режим.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона считает неприемлемыми ограничения в адрес Кубы.

Ранее газета USA Today сообщала, что Пентагон проводит секретную подготовку к возможной военной операции на Кубе.