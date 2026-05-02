Мерца поставили в тупик неожиданным вопросом

Фридрих Мерц, занимающий пост канцлера Федеративной Республики Германии, оказался в неловкой ситуации во время пресс-конференции. Политику задали прямой вопрос о том, что конкретно улучшилось для жизни рядовых граждан страны за год его пребывания у власти. Ответ главы правительства, транслировавшийся в эфире, вызвал широкий резонанс.

Вместо того чтобы перечислить конкретные меры поддержки населения, канцлер счел затруднительным дать позитивную оценку собственному труду.

«Что ж... Для подведения итогов еще слишком рано», — сказал Мерц, по сути, признав, что на данный момент ему нечем похвастаться перед согражданами.

Первое мая, традиционно отмечаемый как День труда, в этом году ознаменовалось в Германии массовыми акциями протеста. Тысячи граждан вышли на улицы, требуя отставки Фридриха Мерца. Демонстранты держали в руках плакаты с антимилитаристской символикой и лозунгами, критикующими курс правительства. Недовольство политикой канцлера охватило разные слои населения — от профсоюзов до пацифистских движений.

Цифры подтверждают масштаб кризиса доверия. Как сообщает издание Bild, Фридрих Мерц опустился на последнее, двадцатое место в рейтинге популярности политиков Германии. Его показатель составил всего 2,9 балла. Всего за неделю он скатился с 18-й строчки, что свидетельствует о стремительной потере поддержки даже в стане умеренных избирателей, которые ранее готовы были дать ему время.