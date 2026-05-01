Фицо назвал ООН "посмешищем"

По информации Clash Report, премьер-министр Словакии Роберт Фицо подверг Организацию Объединенных Наций резкой критике, заявив, что она превратилась в «посмешище». Причиной такой оценки, по его словам, является неспособность ООН предотвращать глобальные конфликты.

В своем выступлении Фицо задался серией риторических вопросов, спрашивая, кто может помешать действиям США в Ираке, Иране и Венесуэле, а также кто способен остановить Россию на Украине.

Ранее с требованием реформировать Совет Безопасности ООН выступил и президент Бразилии Лула да Силва. Он отметил, что в современной международной системе, базирующейся на принципе суверенного равенства всех стран, особые права постоянных членов Совбеза более не являются обоснованными.