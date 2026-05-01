В Стамбуле задержали сотни участников акций 1 мая

В Стамбуле полиция задержала около 350 человек, пытавшихся прорваться к центральной площади Таксим. По информации телеканала Halk TV, для разгона участников неразрешенных первомайских манифестаций сотрудники правоохранительных органов использовали слезоточивый газ. Официальные сведения от МВД Турции и управления безопасности города на данный момент отсутствуют, сообщает ТАСС.

С раннего утра в мегаполисе действовали жесткие транспортные ограничения. Власти полностью перекрыли центральный район Бейоглу, включающий площадь Таксим и популярную улицу Истикляль, а также муниципалитет Бешикташ. Такие меры направлены на недопущение массовых скоплений людей в запрещенных зонах.

Традиционно власти Стамбула на протяжении многих лет блокируют проведение демонстраций 1 мая на площади Таксим. Вместо этого профсоюзам выделены специальные локации в двух разных районах города — в европейской и азиатской частях. Попытки обойти эти правила привели к столкновениям с полицией.

Масштабные протесты проходят не только в Стамбуле, но и в других турецких городах, включая Анкару. В связи с этим по всей стране приняты усиленные меры безопасности для контроля над ситуацией. Силовики работают в повышенном режиме во всех ключевых точках проведения акций.