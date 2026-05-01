В Париже «Бессмертный полк» пройдет 8 мая

Ежегодную акцию памяти «Бессмертный полк» проведут в Париже 8 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оргкомитет мероприятия.

Префектура французской столицы одобрила проведение акции.

«Наш "Бессмертный полк" в этом году будет собираться на площади Республики 8 мая в 11:00 (12:00 мск. - НСН)... Мы пойдем до кладбища Пер-Лашез, где возложим цветы на могилы русских участников движения Сопротивления», - отметил представитель оргкомитета, историк Дмитрий де Кошко.

Памятные мероприятия также пройдут в других городах Франции. Так, 5 мая под Лионом запланировано возложение цветов на военном кладбище коммуны Виллербан. Кроме того, 8 мая пройдут шествия «Бессмертного полка» в коммуне Венисье, в Монпелье и в Безье.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, председатель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Занко рассказала, что в этом году акция «Бессмертный полк» состоится в ряде государств.