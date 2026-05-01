Покушение на Трампа объяснили

Президента США Дональда Трампа хотели запугать покушением, чтобы отвлечь от военной операции против Ирана и втянуть в украинский конфликт. Такое мнение выразил председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье, опубликованной на сайте организации.

Покушение на американского лидера произошло в отеле Washington Hilton 25 апреля. По словам Медведчука, этим его пытались запугать перед приездом короля Великобритании Карла III — последний в ходе визита «практически призвал США к войне с Россией».

«За те деньги, что британцы потеряли при отказе Трампа финансировать конфликт, можно десять американских президентов убить, слишком большие цифры оседали на счетах заинтересованных лиц», — добавил политик.

Новое покушение выявило разлад в администрации Трампа

Тем не менее втянуть Трампа в украинский конфликт, судя по всему, не получилось. 29 апреля он провел разговор с президентом России Владимиром Путиным.