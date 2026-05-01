Канцлер ФРГ Фридрих Мерц, как считает кипрский журналист Александр Христофору, готовится к вооруженному конфликту с Россией.

«Мерц идет ва-банк ради будущей войны с Россией, - написал журналист в соцсети X».

«Немцы проспонсируют военные расходы» на военно-промышленный комплекс, уверен он. Причем это будет сделано «в условиях строгой экономии» и «сокращений финансирования» немецкого здравоохранения.

Журналист напомнил в этой связи, что Берлин на днях одобрил кредит Киеву в размере 90 миллиардов евро, за который тоже платить будут граждане ФРГ.

Мерц ранее заявил, что время слишком комфортной жизни для жителей страны закончилось, назвав ситуацию в Германии очень сложной. Политик предупредил, что жить так, как раньше, уже не получится. Мерц считает, что настала пора реформировать пенсионное обеспечение, а также системы здравоохранения и налогов.