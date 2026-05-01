Премьер Словакии стал грузчиком

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заступил на ночную смену в пекарне в качестве помощника водителя-экспедитора, чтобы выразить солидарность с трудящимися. Об этом сообщает издание Teraz.

По словам политика, у него есть договоренность с владельцем пекарни о том, что после инструктажа по технике безопасности он посмотрит на товар, который они будут развозить.

«Мы будем доставлять продукцию, которую эта пекарня подготовила, остановок у нас будет несколько», — отметил Фицо в рамках заявления для журналистов перед началом ночной смены.

Фицо связал колебания цен на нефть со сном Трампа

Пекарня, чью продукцию словацкий премьер будет доставлять, расположена в небольшом городе Бановце-над-Бебраво, что на западе республики. Как добавил Фицо, он будет сопровождать водителя всю ночь и возьмет на себя всю физическую работу.

В своей речи политик выразил уважение людям, работающим по ночам во время государственных праздников. Он подчеркнул, что никакой оплаты за ночную работу не получит.

Ранее глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что рассчитывает встретиться с российским лидером Владимиром Путиным на торжествах, приуроченных ко Дню Победы.