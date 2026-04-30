Конфликт на Украине завершится до окончания президентского срока американского лидера Дональда Трампа. С таким заявлением выступил бывший президент Польши Анджей Дуда.

Он подчеркнул, что действующий глава Белого дома твердо намерен завершить конфликт, используя для этого все имеющиеся ресурсы.

«И если оно закончится в результате действий президента Дональда Трампа, то закончится таким образом, чтобы показать, что Америка самая сильная», — заявил политик в эфире Youtube-канала украинского журналиста Дмитрия Гордона* (признан в России иностранным агентом, внесен в реестр экстремистов и террористов, - Ред.).

По словам Дуды, конечная конфигурация мира будет способствовать усилению позиций Киева, поскольку администрация США стремится к демонстрации своего влияния.

«Я верю, что такое завершение будет сформировано таким образом, что в конечном итоге оно будет выгодно Украине», — добавил экс-президент Польши.

Дуда также призвал мировых лидеров приложить максимум усилий для того, чтобы суверенитет и независимость Украины были сохранены, а у украинского народа осталась возможность самостоятельно определять вектор развития своего государства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что повлиять на Владимира Зеленского можно лишь путем полной реализации задач специальной военной операции.

