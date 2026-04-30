Трамп обрушился с резкой критикой в адрес Мерца

Канцлеру Германии Фридриху Мерцу следует забыть об Иране и заниматься разрешением конфликтом на Украине, заявил президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

Глава кабмина Германии во время посещения престижных учебных заведений в понедельник, 27 апреля, рассказал учащимся, что война США с Ираном может растянуться на несколько месяцев. Он пояснил, что Вашингтон слишком небрежно отнесся к проведению кампании, а в дальнейшем — и переговоров.

28 апреля Трамп резко и жестко ответил Мерцу — констатировал, что канцлер совершенно не разбирается в международной политике, запустил внутреннюю. Кроме того, президент пообещал «наказать» Берлин и значительно сократить американский контингент в ФРГ.

30 апреля глава правительства призвал власти Ирана немедленно начать переговоры с американской стороной по урегулированию конфликта. Он добавил, что иранская ядерная программа должна быть прекращена

Журналисты заметили, что в этот раз Трамп отреагировал на слова канцлера значительно быстрее.

По их словам, буквально через 3 часа президент обратился к Мерцу в соцсетях и потребовал, чтобы он тратил больше времени на завершение конфликта на Украине, на «исправление ситуации в собственной увечной Германии» и меньше времени на то, чтобы вмешиваться в дела тех, «кто устраняет ядерную угрозу Ирана».

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что высказывания Трампа о сокращении военного контингента в ФРГ являются своего рода «чёрной меткой» для «барахтающегося» Мерца.