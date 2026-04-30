В стране ЕС растет количество безработных

Безработица в Германии в апреле выросла до 6,4%, сообщило Федеральное агентство по трудоустройству страны. Это максимальный показатель с июля 2020 года, передает «Sputnik Беларусь».

При этом данные за март были пересмотрены в сторону повышения: ранее сообщалось о 6,3%, теперь уровень безработицы за прошлый месяц также составил 6,4%. Число безработных в апреле увеличилось на 20 тысяч, достигнув 3,006 миллиона человек. Прогноз предполагал рост лишь на 4 тысячи. Аналитики в среднем ожидали сохранения показателя на ранее объявленном уровне 6,3%.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Германии по итогам апреля ускорилась до 2,9% с 2,7% в марте. Это самый высокий показатель с января 2024 года, когда инфляция также составляла 2,9%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали ускорения до 3%. В месячном выражении цены выросли на 0,6% при прогнозе 0,7%.

Базовая инфляция (без учета продовольствия и энергии) замедлилась до 2,3% с 2,5%. При этом цены на энергоносители ускорили рост до 10,1% — это максимум с февраля 2023 года. Продовольствие подорожало на 1,2%, услуги — на 2,8%, товары — на 2,9%. Гармонизированный индекс потребительских цен (по стандартам ЕС) в апреле вырос на 2,9% в годовом выражении и на 0,5% — в месячном.