Администрация президента США Дональда Трампа использует финансовый шантаж, чтобы лишить аппарат генсека ООН политической автономии и переподчинить организацию американским интересам. Эксперты, опрошенные «Ведомостями», подчеркивают, что Вашингтон требует безусловной лояльности даже на фоне рекордного сокращения собственных взносов.

СМИ сообщили, что Белый дом выдвинул список требований к ООН. Речь идет о жесткой экономии: реформе пенсионной системы для сотрудников организации, сокращении количества высокопоставленных должностей, ограничении перелетов бизнес-классом и урезании финансирования миротворческих миссий на десять процентов. В обмен США обещают «существенные транши», хотя сейчас общая задолженность американцев перед ООН составляет около четырех миллиардов долларов.

Важнейшим пунктом требований стал вывод целевых фондов из-под контроля генерального секретаря. По мнению эксперта клуба «Валдай» Андрея Кортунова, это попытка ограничить самостоятельные возможности аппарата ООН. Кроме того, Трамп хочет запретить практику фондов с одним вкладчиком. Это решение направлено прежде всего против Китая, единственного спонсора Целевого фонда мира и развития ООН.

«Раньше США исходили из того, что если они платят больше, то ООН должна работать в фарватере американских интересов. Сейчас они платить не хотят, но все равно требуют более лояльной политики организации», - подчеркнул эксперт.

Несмотря на статус крупнейшего должника, Вашингтон уже добился частичного успеха в давлении на организацию. По сравнению с 2025 годом бюджет ООН (без учета миротворческих программ) сократился на 15 процентов, составив 3,45 миллиарда долларов, а штат сотрудников к началу 2026-го уменьшился почти на пятую часть. Россия остается в числе государств, которые перечисляют членские взносы своевременно и в полном объеме, подчеркивают «Ведомости».