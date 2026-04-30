Макрон посетит город с базой российской армии

Президент Франции Эммануэль Макрон 5 мая посетит Гюмри — второй по величине город Армении. Об этом сообщает агенство Armenpress.

«5 мая на площади Вардананца в Гюмри запланирован большой концерт, посвященный дружбе между Арменией и Францией и углублению культурного сотрудничества», — говорится в сообщении.

Программа концерта содержит исполнение оркерстром песен на французскую и армянскую тематику.

Макрон также посетит мемориальные мероприятия. В частности речь идет о комплексе Цицернакаберд, посвященному геноциду армян и места памяти в Гюмри, посвященные пострадавшим от землетрясения 1988 года.

В Гюмри находится 102-я военная база Вооруженных сил (ВС) России. Она действует в рамках соглашения Еревана и Москвы от 1995 года, ее ключевая задача заключется в несении боевого дежурства в рамках системы противовоздушной обороны Содружества Независимых Государств. В обществе Армении общество по вопросу сохранения базы имеет разделенную позицию, а премьер-министр страны Никол Пашинян заявлял, что у него нет проблем по этому вопросу.