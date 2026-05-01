В Германии раскрыли план Мерца после вывода войск США

Немецкий канцлер Фридрих Мерц может использовать возможный частичный вывод войск Соединенных Штатов из страны как предлог для того, чтобы в перспективе добиться большей милитаризации ФРГ. Таким мнением с журналистами РИА Новости поделился глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

По его словам, Мерц может посчитать действия Вашингтона ударом по «трансатлантическому партнерству», поскольку в его картине мира военнослужащие американских войск «защищают» Германию.

«Вероятно, он [Мерц] заявил бы, что из-за этого Германия точно должна создать сильнейшую армию», — спрогнозировал собеседник издания.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил сокращение американского контингента в Германии. Cоответствующее решение должны принять в кратчайшие сроки.