Трамп перепутал Украину с Ираном

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции в Белом доме, вероятно, перепутал Украину с Ираном.

Так, американский лидер заявил, что Киев потерпел поражение, продолжив фразу словами про 159 потопленных кораблей.

«Думаю, в военном отношении Украина потерпела поражение. Взгляните на их флот. При численности в 159 кораблей сейчас все они под водой», — сказал политик.

Данная статистика указывает на то, что Трамп мог подразумевать Иран.

Ранее Трамп заявил, что США ждут от Ирана публичного признания поражения.

И. о. главы финансового отдела Пентагона Джулс Хёрст между тем рассказал, что расходы США на операцию против Ирана составили $25 млрд.